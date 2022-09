Genoa, Puscas subentra con la Romania. In campo anche Frendrup e Dragusin

Stop ai campionati anche in Serie A ed in Serie B per le gare delle Nazionali, tra le file del Genoa i convocati Puscas, Dragusin e Frendrup hanno partecipato attivamente agli impegni delle proprie selezioni. Novanta minuti con la Romania under-21 per Radu Dragusin, che ha perso 4 a 1 contro la Spagna, 78 i minuti disputati invece da Frendrup con l'under 21 della Danimarca che ha vinto 2 a 1 sulla Croazia. Subentrato a gara in corso George Puscas con la nazionale maggiore romena: l'attaccante ha giocato 25 minuti di gara sostituendo il compagno Aliberc nel pareggio dei suoi contro la Finlandia. Lunedì 26 Puscas sarà impegnato contro la Bosnia.