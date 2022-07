Genoa, rallenta la pista Maksimovic-Lecce: il giocatore rifiuta la destinazione

Il Genoa è alle prese con la preparazione per arrivare al meglio all'esordio stagionale in Serie B. La squadra di Blessin è stata modificata rispetto alla passata stagione e, tra entrate e in uscite, dovrà cercare di risalire subito in Serie A. Un nome caldo in uscita è sicuramente quello del difensore Nikola Maksimovic.