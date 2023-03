Genoa-Reggina, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo questa sera alle 20:30 per il match di Serie B.

Redazione ITASportPress

Genoa-Reggina in campo questa sera, venerdì 31 marzo 2023 alle ore 20:30 per l'anticipo della 31^ giornata di Serie B. In un Ferraris gremito con record stagionale di pubblico, il Grifone di Gilardino sfiderà i rivali guidati da Inzaghi.

Genoa-Reggina, le ultime Padroni di casa in alto in classifica con la seconda posizione da consolidare e il primo posto, forse, messo nel mirino. Il Genoadi Gilardino punta ai tre punti e lo farà con il ritrovato bomber Coda che dovrebbe tornare dall'inizio in campo accanto a Gudmundsoon. In mezzo al campo Sturaro, Badelj e Strootman metteranno qualità e quantità. In difesa Dragusin, Bani e Vogliacco formeranno il terzetto davanti a Martinez con Sabelli e Criscito esterni.

La Reggina di Pippo Inzaghi si affiderà con ogni probabilità a Strelec, Canotto e Menez in avanti per pungere i rossoblù. In difesa davanti a Colombi ci saranno Di Chiara, Gagliolo, Cionek e Campoere. In mezzo al campo sarà presente l'ex della gara Hernani.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partita tra Genoa e Reggina andrà in scena, come anticipato, questa sera, venerdì 31 marzo 2023 alle ore 20:30 per la 31esima giornata di Serie B.

Il match tra le due squadre potrà essere seguito in diretta tv e steaming grazie a DAZN, Sky (Sky Sport Calcio e Sky Sport 251) e Helbiz Live. La gara sarà disponibile anche su dispositivi mobili in streaming con DAZN, Sky Go e Helbiz Live.

Di seguito anche le probabili formazioni nel dettaglio:

GENOA (3-5-2): Martinez, Dragusin, Vogliacco, Bani, Criscito, Sturaro, Badelj, Strootman, Sabelli, Gudmundsoon, Coda. Allenatore: Alberto Gilardino.

REGGINA (4-3-3): Colombi, Di Chiara, Gagliolo, Cionek, Camporese, Majer, Hernani, Fabbian, Strelec, Canotto, Menez. Allenatore: Pippo Inzaghi.