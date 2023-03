Genoa, Ferraris gremito: contro la Reggina sarà record stagionale

Il Ferraris è pronto a vestirsi del suo abito migliore in vista del match di domani sera contro la Reggina. Secondo le ultime indiscrezioni è già stata superata quota 29.470 spettatori , tra abbonati e possessori di biglietti. Sarà quindi superato il record stagionale del match col Pisa che ha segnato il primato di presenze fin qui in stagione. C’è la corsa al tagliando per supportare la squadra di Alberto Gilardino all'inseguimento della Serie A.

Il popolo rossoblù farà del Ferraris una bolgia per trascinare il Grifone alla ricerca di altri tre punti fondamentali per alimentare il sogno promozione. Ci sarà dunque un ambiente ostile, un po' come successe all'andata, ma a parti inverse, quando il Granillo spinse la Reggina al successo per 2-1 nel posticipo della 12esima di campionato. Dalla Calabria sono invece attesi un migliaio di tifosi, pronti a sostenere una squadra che sta vivendo un drammatico momento di crisi di risultati.