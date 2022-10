Genoa ribalta la Ternana con doppietta di Coda e sale in vetta

Il Genoa ribalta nella ripresa la Ternana e vince 2-1 al "Liberati". Primo tempo deludente dei liguri mentre i rossoverdi hanno giocato meglio passando in vantaggio al 44' con Favilli. Squadra leziosa, lenta e compassata quella ospite che poi nella ripresa ha cambiato pelle: un Grifone aggressivo, determinato e con tanta voglia di portare a casa la vittoria. Il pareggio di Coda è arrivato al 76' su rigore per un fallo di Iannarilli sull'attaccante rossoblù che ha trasformato dagli undici metri. Poi lo stesso centravanti due minuti dopo, ha firmato la doppietta che permette alla squadra di Blessin di raggiungere il primo posto in condominio con il Frosinone.