Genoa, richiesta l’assegnazione di uno scudetto

Paolo Zangrillo ha detto: “Io spero che il nostro Genoa un giorno lo scudetto della stella lo possa conquistare in campo, ma in questo club ci muoveremo per riavere quello del 1925 perso in circostanze particolari" -riporta primocanale.it-. Zangrillo ha poi parlato del presente genoano: “Gilardino mi piace, siamo in una buona posizione e speriamo che finisca bene. Blessin? Brava persona ma con lui ho avuto la sensazione che non ci fossero le condizioni per continuare”.