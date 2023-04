Genoa, rimpianto Coda: “Classifica marcatori? Quell’infortunio…”

Il Genoa ha chiaro l'obiettivo stagionale: tornare in Serie A, possibilmente occupando una delle due posizioni che valgono la promozione diretta al massimo torneo di calcio. In un certo senso, il pareggio maturato nell'ultima gara contro il Como blocca le ambizioni da primo posto ma non quelle per il secondo. Di questo, e non solo, ha parlato a Sky Sport il centravanti del GrifoneMassimo Coda.