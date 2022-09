Genoa, risoluzione consensuale con Shevchenko

Chiuso il rapporto tra il Genoa e l'ex allenatore Andriy Shevchenko. Il club rossoblù ha comunicato di aver risolto consensualmente il contratto in scadenza nel giugno del 2024 con l'ex calciatore del Milan. Il tecnico ucraino è rimasto molto poco sulla panchina del Grifone e l'esperienza la scorsa stagione è stata breve e sfortunata. Arrivato il 7 novembre del 2021 dopo il pareggio per 2-2 di Empoli a cui fece seguito l'esonero di Davide Ballardini, Sheva rimase a guidare il Genoa fino al 15 gennaio. In 10 partite arrivarono solo tre punti, frutto di altrettanti pareggi. Il contratto piuttosto oneroso, in totale circa 7,5 milioni in tre anni, è stato risolto oggi. Al posto di Sheva arrivò Alexander Blessin scelto dalla nuova proprietà americana 777 Partners. Il Genoa poi nonostante il nuovo cambio in panchina retrocedette in Serie B.