Genoa, ritiro estivo sarà a Moena

Il Grifone torna in Italia in estate

In vista della prossima estate i club di Serie A lavorano per programmare il ritiro pre-campionato. Tra le novità più importanti c'è che la Fiorentina lascerà dopo tanti anni il Trentino e la splendida Moena la fata delle Dolomiti. Al posto della squadra del patron Commisso ci sarà il Genoa che lascia Bad Haring preferendo la località di montagna trentina. Non c’è ancora l'ufficialità, ma ormai è chiaro che il club rossoblu tornerà a lavorare in una località italiana durante la preparazione estiva. Il contratto con Moena in Trentino ha una durata di tre anni.