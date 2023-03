Genoa, Sabelli: “Devi vincere per forza, ma non è scontato. Mi ha sorpreso…”

Intervistato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport , il difensore del Genoa Stefano Sabelli ha fatto un bilancio dell'esperienza nel Grifone in una simpatica intervista in compagnia del collega di squadra Vogliacco.

"A Brescia eravamo partiti per fare i playoff, poi molti giocatori fecero la loro migliore stagione in carriera. A Empoli arrivai a gennaio in una squadra che viaggiava da sola. Qui tanti mi dicono: 'Sei nel Genoa, devi vincere per forza'. Ma non è scontato, soprattutto in B", ha spiegato Sabelli.