Genoa, Sabelli: “Serie A, so come si fa. Ma nessuno regala nulla”

Il giocatore del Genoa Sabelli ha parlato della sua esperienza in ambito promozioni ma soprattutto del finale di stagione con la maglia del Grifone.

Redazione ITASportPress

Il calciatore del Genoa Stefano Sabelli intervistato da Primocanale si è soffermato sulla corsa promozione del Grifone ma anche sulla stagione della squadra che da quando è arrivato Gilardino sta ottenendo grandissimi risultati.

Si parte dal momento personale di Sabelli: "Sono contento di essere rientrato e di dare una mano per tornare in serie A. L'anno scorso purtroppo ebbi un infortunio e andai via. Ora è diverso. Rimaniamo però con i piedi per terra e tanta umiltà, ma stiamo lavorando bene".

Sulla promozione possibile del Genoa che lui ha ottenuto già due volte in passato con Brescia ed Empoli: "Ho vissuto stagioni fortunate ed eravamo non favoriti. Qui forse è più difficile proprio perché tutti ci aspettano al varco, però siamo pronti. Siamo stati capaci a svoltare e a fare punti importanti anche se nessuno ti regala nulla e col Como non c’è da rilassarsi, all’andata ricordiamoci che ci misero in difficoltà".

Sul mister: "Gilardino? È stato un gran giocatore e ha saputo tirare fuori le qualità di questo gruppo che non sono poche. Siamo tranquilli, giochiamo in fiducia. Difesa impenetrabile? Vero, ma tutti si sacrificano a tornare, questa è una squadra. E poi c’è Ale, mio cognato. Si Vogliacco l’ho segnalato al mio procuratore ed ero sicuro della sua forza. Sta facendo un’ottima stagione e mi fa piacere".

Una chios sui tifosi: "Li dobbiamo ringraziare incitano per novanta minuti. Al Ferraris è dura per tutti, vogliamo ottenere l'obiettivo soprattutto per loro".