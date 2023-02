Genoa, Salcedo: “Gol festeggiato sotto la Nord un sogno. Imparo da Gilardino”

L'attaccante a segno nel 3-0 del Grifone alla Spal.

Redazione ITASportPress

Vittoria per 3-0 contro la Spal e distanza accorciata dalla capolista Frosinone. Un sabato sera magico per il Genoa e per i suoi calciatori. Anche per Eddie Salcedo che ha avuto modo di segnare il suo primo gol in maglia rossoblù e festeggiarlo sotto la Nord. L'attaccante ha parlato a Sky Sport raccontato tutta la sua emozione: "Sì, è un sogno che avevo fin dai piccolo e che raccontavo ai miei genitori sempre".

"Era il mio sogno. Volevo fare questo gol sotto la Nord: ho avuto la fortuna di farlo e sono molto felice per questo", ha raccontato l'attaccante cresciuto nel settore giovanile rossoblù. Sulla gara poi: "Loro si sono chiusi molto bene dietro, noi non avevamo tanti spazi. Loro sono una buona squadra e ci hanno messo in difficoltà: noi siamo stati bravi ad approfittare dell’occasione che abbiamo avuto".

Per un attaccante lavorare sotto Gilardino può essere un vantaggio e il giovane Salcedo non lo nasconde: "Gli chiedo consigli per poter sfruttare l’esperienza di grande attaccante che è stato".

In vista del prosismo duro match: "A Cagliari sarà una guerra, una battaglia: è un’altra squadra che si gioca la promozione. Mi faccio trovare pronto per il mister, cerco di dare il massimo e di allenarmi bene".