Genoa, scricchiola la panchina di Blessin: spunta un nome…

Sembra iniziare a scricchiolare la panchina di Alexander Blessin al Genoa , anche se ufficialmente - come si legge su Tuttosport - nessuno nel club rossoblù considera in bilico la posizione dell'allenatore tedesco.

Il terzo posto in classifica della squadra rossoblù dà ancora modo al mister di avere una certa fiducia sull'esito finale della stagione che dovrà, possibilmente, chiudersi col ritorno in Serie A. Ad ogni modo il quotidiano rilancia l'ipotesi di un possibile cambio in panchina se le cose non dovessero andare come ci si aspetta nelle prossime sfide. Pare, infatti, che siano spuntate le ombre di Aurelio Andreazzoli e anche quella, più suggestiva, di Marcelo Bielsa.