Genoa, senti Cacia: “Può prendere il Frosinone e arrivare prima”

Questa sera il Genoa sarà impegnato contro la Reggina nell'anticipo di Serie B per la 31esima giornata. Una partita che potrebbe avvicinare il Grifone ancora di più alla prima posizione in classifica occupata dal Frosinone e mettere "pressione" ai Ciociari. Parlando a TMW Radio nel corso della trasmissione 'Piazza Affari', anche Daniele Cacia , bomber che ha vestito diverse maglia proprio in cadetteria, ma anche in A, ha detto la sua sul torneo e sulla formazione magistralmente allenata fin qui da Gilardino.

PRIMO POSTO - Parlando poi del Genoa: "Chiaramente con 30000 biglietti già staccati (per la gara contro la Reggina ndr) è una partita già vinta dai rossoblu. Da avversario la devi vivere come la partita della vita. Per un calciatore è davvero importante avere la carica giusta. Genoa è una grande squadra e può arrivare anche primo per me. La Reggina, dopo un grande inizio, sta facendo male. Secondo me, poi, i problemi societari hanno influito".