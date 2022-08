Genoa, si complica la pista per un attaccante: i dettagli

Il Genoa si prepara per iniziare la nuova stagione e la squadra di Blessin vuole risalire al più presto in Serie A. Per fare questo, il tecnico tedesco avrà bisogno di una squadra competitiva e il club rossoblù, tra entrate e uscite, è intervenuto sul mercato modificando soprattutto il reparto offensivo.

Tra i nomi sull'agenda del direttore sportivo del Genoa Ottolini c'è quello dell'attaccante del Bologna Nicola Sansone ma in quella che sembrava una corsa a due col Parma si inserisce una terza pretendente: il Sassuolo. I neroverdi dopo Scamacca rischiano di perdere anche Raspadori, finito nel mirino della Juventus, e stanno cercando un sostituto. Il calciatore, ormai deciso a lasciare Bologna, per scendere in Serie B dovrebbe ridursi lo stipendio, che ammonta ad un milione e mezzo a stagione, mentre il Sassuolo potrebbe garantire la cifra per intero. Intanto nella lista della spesa del grifone spunta il nome di Rodin Deprem, attaccante svedese che milita nella seconda divisione del proprio Paese tra le fila del Brommapojkarna, dove in 15 presenze ha segnato 8 gol. Classe 1998, Deprem è un attaccante veloce e duttile, che può essere impiegato sia come prima che come seconda punta. Il costo del cartellino si aggira attorno al milione di euro.