Genoa, si torna a lavoro per preparare la sfida col Brescia: le ultime

Il Genoa è reduce dalla grande vittoria in trasferta contro la Ternana . Dopo i due giorni liberi concessi dal tecnico Alexander Blessin , la squadra è tornata a lavoro al centro sportivo Signorini per preparare la sfida di sabato alle ore 16:15 contro il Brescia . Il lavoro si è svolto sotto gli occhi del presidente Alberto Zangrillo e del direttore sportivo Marco Ottolini .

Mentre si attendono notizie riguardo l'esito degli esami per approfondire le condizioni di Marko Pajac, uscito per infortunio durante la gara in Umbria, il Genoa può di nuovo contare su Pablo Galdames che è tornato ad allenarsi sul campo. Programma differenziato per il cileno che presumibilmente tornerà in gruppo nel corso della settimana, così da essere arruolabile da Blessin per il Brescia. Ancora da valutare le condizioni di Sturaro, Ilsanker ed Ekuban.