Genoa-Spal, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo questa sera per il match del campionato di Serie B.

Redazione ITASportPress

Genoa-Spal si gioca questa sera, sabato 25 febbraio 2023, alle ore 16:15 per la 26^ giornata di Serie B. Il Grifone di Gilardino ospita i ferraresi di Oddo per una della gara più attese del torneo cadetto del weekend.

Genoa-Spal, le ultime Le due squadre stanno vivendo un campionato ben diverso. Il Genoa, secondo in classifica, con 43 punti vuole la promozione (diretta se possibile) in A, la Spal lotta, invece, per non finire in Serie C.

I padroni di casa si affideranno a Puscas, Gudmundsson e Coda in avanti. Muscoli e tecnica in mezzo al campo con Sturaro, Badelj e Frendrup. In difesa la coppia di centrali Bani-Dragusin davanti a Martinez.

Negli ospiti a Nainggolan il compito di inventare alle spalle di La Mantia e Moncini.

Probabili formazioni e dove vederla — Il match tra Genoa e SPAL è in programma, come detto, oggi sabato 25 febbraio 2023 allo stadio Ferraris di Genova: calcio d'inizio previsto alle ore 16:15.

La partita di Serie B sarà visibile in tv agli abbonati DAZN, che potranno scaricare l'app sulla propria smart tv o, in alternativa, collegare la tv non di ultima generazione con un dispositivo come Google Chromecast, Amazon Fire Tv Stick, TIMVISION BOX, Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S).

La partita sarà visibile in tv anche per gli abbonati Sky che dovranno sintonizzarsi sui canali 202 (Sky Sport Calcio) o 251 (Sky Sport) del satellitare.

Per la Serie B, inoltre, c'è anche l'opzione Helbiz Live, altra piattaforma che trasmetterà anche la gara odierna. Nello specifico il match tra Grifone e Spal si potrà vedere, previa l'acquisto di uno dei pacchetti disponibili, tramite le tv compatibili. Le stesse tre emittenti daranno la gara anche in live streaming.

Di seguito le probabili formazioni nel dettaglio:

GENOA (4-3-3): Martinez; Sabelli, Bani, Dragusin, Haps; Sturaro, Badelj, Frendrup; Puscas, Gudmundsson, Coda. All. Gilardino.

SPAL (3-4-1-2): Alfonso; Peda, Varnier, Meccariello; Dickmann, Valzania, Prati, Celia; Nainggolan; Moncini, La Mantia. All. Oddo.