Genoa, Spors: “Siamo molto attivi sul mercato. Dragusin? La trattativa è in corso”

"In questo momento siamo molto attivi sul mercato, Dragusin è un profilo interessante dal grosso potenziale. Ma stiamo valutando altre opzioni per rafforzare il Genoa che dovrà affrontare la Serie B. Coda è l'esempio di ciò di cui avevamo bisogno per la Serie B. Siamo contenti di averlo convinto a venire, ha abilità nel segnare gol, ha una grande personalità e sa gestire la pressione. Di quanti acquisti abbiamo ancora bisogno? Con Coda, Ilsanker e Martinez abbiamo coperto zone cruciali in campo. Abbiamo, come sempre, anche altre idee su cui stiamo lavorando. Per il momento il club ha un buon equilibrio e stiamo lavorando molto più sulle uscite che non sulle entrate. Dragusin? Non è più un segreto che ne siamo interessati: la trattativa è in corso, lo annunceremo al momento giusto. Su Ostigard, a gennaio non c'è stata la possibilità di inserire una clausola per il riscatto, così lo abbiamo preso in prestito. Per ora non tornerà da noi, vedremo in un futuro".