Genoa, striscione contro la squadra fuori dal Ferraris: “Fuori da Genova, indegni”

Il Genoa non sta vivendo un buon periodo dal punto di vista dei risultati. La squadra di Blessin è reduce dalla sconfitta col pareggio e in casa rossoblù non c'è un clima sereno, viste le voci su un addio di Blessin e la contestazione dei tifosi. Nei giorni scorsi era apparso uno striscione fuori dal centro di allenamento con la scritta "Blessin game over".