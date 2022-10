Genoa, Strootman: “A Cosenza successo di squadra”

La vittoria sul terreno del Cosenza fa felice Kevin Strootman che con il suo bel gol ha fatto gioire i tifosi del Genoa. Questo il commento a fine gara: “Un successo di squadra perché conquistata da tutti. Siano rimasti in dieci e non era facile. Tre punti fondamentali e molto importanti. Dobbiamo migliorare, ma siamo concentrati sul nostro obiettivo. Ora pensiamo alla Spal in Coppa”.