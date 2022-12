Genoa, Strootman ha la ricetta: “Ecco cosa serve per uscire dalle difficoltà”

Le parole del giocatore del Grifone sul momento della squadra.

Redazione ITASportPress

Il Genoa a caccia del riscatto dopo un periodo davvero grigio che ha messo in dubbio anche il futuro del tecnico Blessin. Ma a Il Secolo XIX, Kevin Strootman, uno dei leader della squadra, ha mostrato di avere la ricetta giusta per superare le difficoltà.

PERIODO NO - "Nel calcio è difficile individuare una causa, a volte sono dei dettagli che possono cambiare una partita e determinare i risultati. Siamo in una fase difficile ma è arrivato il momento in cui dobbiamo prenderci le nostre responsabilità sappiamo che dobbiamo e possiamo fare molto meglio. Il mister ha ragione quando critica", ha detto l'olandese.

RICETTA - Su come poter uscire da questo momento, Strootman ha detto: "Sta a noi trovare la soluzione, partendo dal fatto che bisogna dare tutto sul campo per sfruttare le qualità che non abbiamo fatto vedere nelle ultime quattro settimane. Sono convinto che una partita può cambiare tutto e noi stiamo facendo tutto il possibile affinché quella partita sia la prossima in casa contro il Cittadella. Abbiamo perso troppi punti, è chiaro a tutti e dobbiamo dimostrare davanti ai nostri tifosi di essere una squadra con dei valori".

TIFOSI - Non manca una parola anche sulla tifoseria: "Loro ci sono anche quando siamo in trasferta. Ogni giorno ci stiamo allenando per migliorare. Noi sappiamo che le cose non stanno andando bene, ne siamo consapevoli ma una società come il Genoa deve puntare sempre in alto. Sappiamo quello che dobbiamo fare, senza guardare le altre squadre o la classifica".