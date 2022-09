Genoa, Strootman: “Ho trovato altra mentalità. Serie A nostro obiettivo”

La promessa di Kevin Strootman è chiara. Vuole riportare il suo Genoa in Serie A come spiega alla Gazzetta dello Sport: "Qui sto bene, spero presto di poter provare cosa voglia dire giocare in un Marassi stracolmo. Una società come il Genoa in Serie B deve essere favorita per forza. La A è il nostro obiettivo e penso che la società, i dirigenti e tutto il club ce lo dimostrino. Senza metterci pressione e senza dire che siamo i più forti, perché va dimostrato».