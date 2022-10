Genoa, Strootman: “Non sono finito. La Serie B è un campionato strano”

Kevin Strootman , centrocampista del Genoa , ha rilasciato un'intervista a Il Secolo XIX in cui ha parlato anche del cammino che i rossoblù dovrebbero intraprendere per conquistare la promozione in Serie A e della sua condizione. Queste le sue parole:

"Credo che se resti tra i primi quattro durante il campionato e poi fai una serie positiva di 4-5 vittorie consecutive riesci ad arrivare in cima. Ovviamente non sarà una cosa semplice. Bisogna lavorare perché dobbiamo ancora migliorare tanto, il campionato è molto competitivo ma anche la nostra squadra è molto competitiva e in più abbiamo un obiettivo preciso. Il Genoa deve puntare più in alto possibile. Io sono contento di essere tornato in campo, di poter dimostrare che non sono un giocatore finito. Il Genoa mi ha dato l'opportunità di tornare a giocare e questo per me è la cosa più importante. Mi manca ancora un po' il ritmo partita, ma credo sia normale visto che prima del match contro la Spal avevo giocato l'ultima gara intera un anno fa. La B è un campionato strano, perché davvero tutte le squadre danno l'impressione di poter vincere ogni domenica".