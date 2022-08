Genoa, Strootman: “Non sono un morto. Obiettivo Serie A”

Nelle scorse ore il ritorno ufficiale al Genoa , ora anche la prima intervista. Kevin Strootman racconta le sue emozioni a Sky Sport ed è carico e motivato per la stagione in Serie B che potrebbe essere anche quella del suo rilancio.

"C'erano altre squadre, ma non così interessanti per me. Il mio obiettivo era andare in Serie A, ma non mi volevano dopo l'anno brutto a Cagliari. Poi una settimana fa è arrivato il Genoa e ho pensato fosse la strada giusta. Poi loro hanno fatto di tutto per prendermi e sono molto contento di essere qui", ha detto Strootman.