Genoa, Strootman torna ad allenarsi in vista del match con la Reggina

Nella gara dello scorso turno contro il Brescia, il Genoa ha dovuto fare a meno di Kevin Strootman, punto di riferimento per i compagni in campo e nello spogliatoio. Il centrocampista olandese ha infatti dare forfè per il grave lutto in famiglia a seguito della morte del padre. La notizia è arrivata a poche ore dalla sfida contro le rondinelle e proprio i rossoblù sono scesi in campo con in lutto al braccio.