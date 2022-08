Genoa, Strootman: “Voglio ripagare l’affetto dei tifosi. Non sono un morto”

Kevin Strootman è tornato al Genoa e ha incontrato i tifosi ai Giardini Luzzati in occasione della presentazione della terza maglia del Grifone. Dopo un po' di anni che condizionati dai numerosi infortuni, l'olandese vuole riscattarsi proprio in una piazza importante come Genova che punta alla promozione in Serie A. Il centrocampista , come riporta Il Secolo XIX, si è mostrato soddisfatto della sua situazione attuale:

"Sono molto felice di essere tornato qui. Il mio obiettivo era andare in Serie A, ma non mi volevano dopo l'anno brutto a Cagliari. Poi è arrivato il Genoa e ho pensato fosse la strada giusta. Poi loro hanno fatto di tutto per prendermi e sono molto contento di essere qui. Voglio ripagare l'affetto dei tifosi, mi dispiace essere andato via. Sarà difficile, ma dobbiamo riportare il Genoa dove deve stare. Voglio far vedere di essere ancora un giocatore e non un morto. Voglio giocare al Ferraris con i tifosi, 2 anni fa non era stato possibile".