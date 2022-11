Genoa, Sturaro e Ilsanker verso il recupero: i dettagli

L’ultima idea di Blessin sarebbe quella di provare il 4-3-1-2, anche per varare il tandem Puscas-Coda davanti. Sturaro in questo modulo potrebbe affiancare l’intoccabile Strootman e uno fra Jagiello e Portanova in mezzo al campo, mentre l’austriaco sarebbe impostato come centrale difensivo, al fianco di Bani o Dragusin, libero di costruire il gioco dal basso facendo valere il proprio passato di centrocampista. Un modo per provare a dare una sterzata decisa alla stagione con all’orizzonte tre gare, Perugia, Cittadella e SudTirol, sulla carta abbordabili in cui fare punteggio pieno per avvicinarsi alla vetta occupata dal Frosinone.