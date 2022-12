Genoa, Sturaro: “Il Grifone è questione di vita. Criscito potrebbe aiutarci tanto”

"Al termine della partita con il Sudtirol ci siamo ritrovati in 3-4 abbracciati, poi si sono aggiunti altri compagni e alla fine abbiamo deciso di chiamare tutti. Ci siamo parlati, abbiamo detto che l'atteggiamento messo in campo era quello giusto, che noi eravamo quelli che avevano vinto la partita 2-0. Poi, siccome siamo molto scaramantici abbiamo deciso di farlo anche nelle partite successive. In realtà, anche rispetto a quello che magari la gente pensa, perché noi vediamo e sentiamo un po' tutto, il nostro gruppo è sempre stato molto unito. Ci sono ragazzi, forse poco citati e acclamati, che sono fondamentali perché disponibili e pronti a sacrificarsi. In una squadra se hai giocatori meno contenti e anche ora ci sono perché è una cosa normale, fa parte del calcio, ma che hanno l'intelligenza di remare nella stessa direzione incitando i compagni e garantendo l'intensità degli allenamenti è importante. A volte ci diciamo che il gruppo è troppo unito, in fondo qualche momento di nervosismo potrebbe essere anche positivo".

GENOA QUESTIONE DI VITA - "Vivo il Genoa come qualcosa di personale, ne faccio quasi una questione di vita. Questa cosa in alcuni momenti è un pregio, in altri un difetto. Cerco di essere a disposizione dei compagni, del mister e della società e di dare il massimo fuori e dentro il campo. Ritengo Blessin un allenatore in gamba, non c'è mai stato nessun problema tra il tecnico e squadra. Forse è semplice individuare qualcosa che non ha funzionato ma molto difficile risolverla. Quando abbiamo iniziato ad avere i primi problemi noi in primis, e poi lui e il suo staff, non siamo riusciti a trovare le soluzioni giuste. Chiunque dovesse arrivare a gennaio, in particolar modo Mimmo, è per noi un grande aiuto. L'importante è che chiunque venga abbia l'intelligenza di integrarsi bene in un gruppo che sta provando ad andare in una direzione che porta verso un obiettivo importante. Poi mi sembra che a livello tecnico Mimmo abbia poco da dover dimostrare, sai quello che un giocatore come lui ti porta in termini di esperienza e personalità".