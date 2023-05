Genoa, Sturaro: “Serie A emozione unica. Rinnovo? Ecco quale è la mia volontà”

Il centrocampista felicissimo dopo la promozione in A ha parlato anche del suo futuro in quel di Genova...

Non manca un pensiero al suo futuro: "Rinnovare per il prossimo anno? Da parte mia c’è questa volontà, è la mia priorità e per questo non ho mai ascoltato le offerte. Deve decidere la proprietà". Staremo a vedere quindi se ci saranno le condizioni giuste per andare avanti. Le premesse pare ci siano.