Genoa-Südtirol, probabili formazioni e dove vederla in tv

Attesa per l'esordio sulla panchina del Genoa che ospita il Sudtirol del tecnico Alberto Gilardino. La partita della sedicesima giornata di Serie B si gioca alle 15:00. Questa sarà la prima sfida tra una formazione della Liguria e una del Trentino-Alto Adige nella storia della Serie B. Il Genoa ha perso le ultime due partite di B e non subisce tre sconfitte consecutive nel torneo cadetto dal maggio 2004, nessuna squadra ha pareggiato più partite interne (cinque) dei liguri. Nessuna squadra ha perso più punti da situazioni di vantaggio rispetto al Südtirol in questo campionato: 11, al pari dell’Ascoli; di questi, però, i biancorossi ne hanno lasciati per strada soltanto due nelle gare in trasferta.