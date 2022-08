Genoa, svelata la maglia da trasferta per la stagione 2022-23

Il Grifone svela la divisa Away per la nuova annata.

Manca ormai pochissimo al debutto in campionato, dopo quello vincente in Coppa Italia contro il Benevento, per il Genoa di mister Blessin che se la vedrà nel weekend per la prima giornata di Serie B contro il Venezia. Proprio il match contro i Lagunari potrebbe essere l'occasione per vedere indossata per la prima volta la seconda maglia 2022-23, quella da trasferta.