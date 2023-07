Genoa, tanti tifosi rossoblù per la presentazione della nuova maglia

Il Genoa ha oggi presentato il nuovo kit che accompagnerà la squadra lungo il nuovo percorso in Serie A. Lo ha fatto all'Ocean Live Park, con un evento cui erano presenti migliaia di persone. La nuova maglia riprende il passato, è quasi tradizionale, e porta la firma di Robe di Kappa lasciando definitivamente la Castore. Ricorda i 130 anni del club e lo fa con un lettering applicato nel retro del collo: "Dall'inizio, per sempre 130°". A fare da modello è stato il centrocampista Morten Frendrup, primo ad indossare la nuova divisa che riprende la storica divisione in quarti e richiama il mare. Da qui il concetto di "Mare dentro", simbolo di Genova e della Liguria in generale. Le versioni saranno due, la Kombat™ extra e Kombat™ pro, la prima disponibile a breve mentre per la seconda sarà necessario attendere lunedì 3 luglio.