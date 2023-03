Genoa-Ternana, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo questa sera alle 16:15 per il match di Serie B.

Redazione ITASportPress

Genoa-Ternana si gioca oggi, domenica 12 marzo 2023 alle 16:15 per la 29^ giornata di Serie B. Il Grifone con la grande occasione di andare a +3 punti di vantaggio sulla terza (il Bari). Ospiti che potrebbero, invece, fare un bel balzo in avanti finto al decimo posto.

Genoa-Ternana, le ultime Problemi in attacco per il Genoa che non avrà ancora a disposizione Coda ed Aramu e ha visto fermarsi nei giorni scorsi anche Puscas. Il centravanti dovrebbe farcela, ma se lo staff medico non dovesse dare l'ok Gilardino potrebbe schierare Salcedo vicino a Gudmundsson.

La Ternana di Lucarelli dovrebbe aver recuperato Donnarumma, ma non ci sarà probabilmente Defendi. Il mister potrebbe non riuscire a schierare nemmeno Favilli e Ghiringhelli. In attacco possibile l'utilizzo di Partipilo come riferimento offensivo.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partita tra Genoa e Ternana andrà in scena oggi, domenica 12 marzo 2023 alle ore 16:15 per la 29^ giornata di Serie B. La gara potrà essere vista dagli appassionati in diverse modalità in tv e in streaming.

Saranno DAZN, Sky e Helbiz Live a dare modo ai tifosi e amanti del calcio di cadetteria di vedere la sfida tra le due squadre.

Il posticipo della 29^ giornata di serie B, in programma oggi, sarà trasmesso in diretta in tv su Sky Sport 251. Gli utenti Sky potranno seguire la partita anche sull'app SkyGO. La partita verrà trasmessa anche su DAZN, Helbiz Live e in pay-per-view su OneFootball.

Di seguito le probabili formazioni nel dettaglio:

GENOA (3-5-2) Martinez, Dragusin, Vogliacco, Bani; Sabelli, Strootman, Badelj, Sturaro, Haps; Gudmundsson, Puscas. All. Gilardino.

TERNANA (3-4-1-2): Iannarilli; Diakité, Sorensen, Mantovani; Cassata, Di Tacchio, Coulibaly, Corrado; Palumbo; Falletti, Partipilo. All. Lucarelli.