Genoa, tifosi che affetto! 16 mila abbonamenti. Solo 7 club di A fanno meglio

Il Genoa si ama a prescindere e non importa la categoria. Questo è il segnali che lanciano i fantastici tifosi rossoblu' Sono già 16000 gli abbonati del Genoa a venti giorni dalla fine della campagna fissata per il 20 agosto. La società ligure sul proprio sito lo ha annunciato e si tratta di un numero ragguardevole, segno di passione da parte dei tifosi. L'obiettivo era di superare i diciottomila tesserati: in attesa di rinforzi, i genoani fanno la loro parte. Intanto la squadra di Blessin è tornata ad allenarsi al Signorini. I rossoblù sono nettamente il club con più abbonati tra tutte le formazioni della serie cadetta. Solo 7 club di A: Milan, Inter, Roma, Lazio, Juventus, Fiorentina e Lecce hanno fatto meglio.