Genoa, torna l’ex capitano Criscito

La cura Gilardino ha rinvigorito il Genoa che ha conquistato sette punti in tre partite con l'ex attaccante sulla panchina al posto di Blessin. Il Grifone con la vittoria al Ferraris contro la capolista Frosinone che non perdeva da 78 giorni torna in corsa per la promozione. La solidità difensiva è la cosa che sorprende di più di questo Genoa che adesso si rinforzerà ulteriormente con il ritorno di Mimmo Criscito che torna in Liguria dopo che è stato fatto fuori dalla proprietà il tecnico tedesco. L'ex rossoblù lascerà il Toronto firmando un contratto di sei mesi con la squadra ligure. In caso di promozione in Serie A è probabile che Criscito resti diversamente tornerà al Toronto.