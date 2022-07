Genoa, tre esuberi da ben 10 milioni di stipendio senza mercato: chi sono

Tre esuberi difficili da piazzare: la situazione.

Redazione ITASportPress

Il Genoa ripartirà dalla Serie B nella prossima stagione e prepara il campionato sotto la guida sapiente di mister Blessin oltre al grande lavoro dei dirigenti in chiave mercato. Proprio in tale ottica, al netto dei vari rumors in entrata e in uscita, calciomercato.com sottolinea come ci sarebbero tre esuberi decisamente problematici, almeno sotto l'aspetto economico.

Si parla di Felipe Caicedo, Nikola Maksimovic e Junior Hernani che non sono riusciti a rispettare in campo le grandi aspettative riposte in loro al momento dell'acquisto. I tre calciatori sono accomunati non solo dallo scarso rendimento ma anche dall'alto ingaggio, ben oltre 10 milioni al lordo sommando tutti e tre gli stipendi. Cifre, che il Grifone non è disposto a spendere più.

Per l'attaccante, ex Inter e Lazio, si parla di 2.5 milioni di ingaggio netto, quasi il doppio al lordo. Per il difensore, 1.5 e per il centrocampista circa 1.3. Per i tre si cercano soluzioni ma per ora non sembrano esserci piste facili da percorrere. Il Genoa ha tempo fino al 31 agosto per liberarsi dei tre esuberi costosissimi.