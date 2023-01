Genoa, tre in uscita e un colpo in canna per far felice Gilardino

In casa Genoa la cura Alberto Gilardino funziona e i tifosi sognano in grande con la possibilità di tornare, un anno dopo, di nuovo in Serie A. Il mese di gennaio sarà molto importante sia sul campo, con le partite da giocare, sia sul mercato con diverse mosse, in entrata e in uscita, che potrebbero avvenire.

Possibili quindi tre uscite. E in entrata? Per far felice Gilardino potrebbe esserci almeno un innesto. Questo potrebbe arrivare dalla Juventus che potrebbe lasciar partire in B Aké. Non solo. Il mister dovrà anche rivitalizzare due calciatori, in particolare Coda e Badelj. Con i due big al top le ambizioni per la Serie A potrebbero trasformarsi davvero in realtà.