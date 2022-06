Genoa, tutto fatto per il prossimo colpo: l’innesto per Blessin arriva dal Lipsia

Inizia a prendere forma la nuova rosa del Genoa per la prossima stagione. Il Grifone sarà chiamato a giocare una delle Serie B più competitive degli ultimi anni e per farlo, la società sta provando a sistemare al meglio la squadra a disposizione di mister Alexander Blessin.

Non solo uscite, con la necessità di sfoltire una rosa davvero lunga, ma anche qualche affare in entrata. Prossimo colpo in dirittura d'arrivo sembra poter essere un portiere. Si tratta, secondo Sky Sport, di Josep Martinez, estremo difensore spagnolo classe 1998 in forza al Lipsia. La trattativa sarebbe già in dirittura d’arrivo.