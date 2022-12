Genoa, ufficiale: Criscito torna a vestire la maglia rossoblù

Criscito avrà come sempre la sua maglia numero 4 e dalla ripresa del campionato sarà a disposizione del tecnico Alberto Gilardino. Dal Toronto al ritorno al Genoa in pochi mesi: ecco come sono mutati i programmi professionali del giocatore, che nel novembre scorso ha lasciato il Canada per fare marcia indietro, insieme alla necessità imprevista del club rossoblù di trovare un terzino sinistro per il lungo stop di Pajac. Tutto questo ha consentito il nuovo matrimonio. Criscito, che da quando è tornato a Genova sta lavorando sodo per mantenere la condizione, sarà dunque sicuramente disponibile subito dopo la pausa della Serie B. Il Genoa ospiterà al Ferraris il Venezia.