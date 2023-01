Genoa, ufficiale: Gilardino confermato fino al termine della stagione

Altra musica Il Genoa ha cambiato volto e marcia con Alberto Gilardino che ha preso il posto in panchina del tedesco Alexander Blessin. Tre vittorie e un pareggio per il Grifone con Gilardino e squadra rivitalizzata. Difesa ermetica e attacco prolifico. La società ligure inizialmente pensava di far guidare la squadra all'ex attaccante rossoblù ma le convincenti prestazione della squadra e gli ottimi risultati hanno fatto cambiare idea alla proprietà americana. Gilardino non ha perso tempo come invece ha fatto Spors che voleva continuare con Blessin, e così ha mollato seppur a malincuore la sua Primavera e si è messo a disposizione della società, giocandosi le sue carte. Dieci punti in 4 partite sono un miracolo visto l’andazzo disastroso con Blessin. Il Gila è stato fin troppo chiaro ai microfoni di Dazn: "Io vorrei restare ancora. Sono qui da venti giorni, E' motivo di orgoglio allenare questa squadra Serve la continuità di prestazioni". Così sarà visto che il violino di Gila suonerà fino a giugno e la sinfonia potrebbe essere trionfale.