Genoa, un colpo per la Serie A in arrivo: c’è la data dell’ok

In modo particolare non è certo passato "di moda" il nome di Mattia Aramu che, secondo gianlucadimarzio.com è sempre più vicino. Da quanto si apprende, starebbe andando avanti la trattativa con il Venezia , ma la chiusura potrebbe arrivare non prima nel weekend.

Per permettere la buona riuscita dell'operazione, pare che il Genoa sarebbe anche pronto a cedere il difensore classe 2000 Antonio Candela al Venezia. Aramu sarebbe per i rossoblù un colpo per puntare davvero a tornare in Serie A dopo appena uno anno. Non resta che aspettare ancora qualche tempo.