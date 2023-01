Genoa-Venezia, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo per il Monday Night di Serie B oggi.

Redazione ITASportPress

Genoa-Venezia si gioca oggi, lunedì 16 gennaio 2023 alle 18:45 per il Monday Night di Serie B. A Marassi, il Grifone ospita i lagunari con l'obiettivo bene in mente dei tre punti.

Genoa-Venezia, le ultime Momenti decisamente differenti per le due squadre. I padroni di casa del Genoacon Gilardino hanno decisamente un'altra marcia e sperano di riprendere in campionato trovando un altro risultato positivo, specie dopo la prova a testa alta in Coppa Italia contro la Roma che, seppur persa, ha dato segnali incoraggianti.

Il Venezia era partito in campionato con ben altre ambizioni ma si trova a soli 20 punti dopo 19 gare giocate.

In campo per i padroni di casa oggi dovrebbero esserci Aramu, Puscas e Gudmundsoon in avanti con Coda, convocato, ma inizialmente in panchina.

Negli ospiti Pohjanpalo e Johnsen dovrebbero agire nel settore offensivo.

Probabili formazioni e dove vederla — La partita tra Genoa-Venezia è in programma, come detto, oggi lunedì 16 gennaio 2023 alle ore 18.45, allo stadio Luigi Ferraris di Genova.

La gara sarà visibile sia su DAZN che su Sky, sottoscrivendo i rispettivi abbonamenti. Nel caso della prima piattaforma, basterà accedere all’app tramite smart tv oppure collegare un dispositivo come TIMVISION BOX, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick o una console come PlayStation 4/5 e Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) ad una tv non di ultima generazione.

Per quanto riguarda Sky, basterà sintonizzarsi su uno dei seguenti canali: Sky Sport Uno (numero 201 e 239 satellite), Sky Sport Calcio (numero 201, 240 e 249) e Sky Sport (numero 253 satellite).

La sfida potrà essere vista anche con Helbiz Live e su NOW.

Di seguito anche le probabili formazioni nel dettaglio:

GENOA (4-3-3): Martinez, Hefti, Dragusin, Bani, Sabelli; Frendrup, Strootman, Jagiello; Aramu, Puscas, Gudmundsoon. All. Gilardino.

VENEZIA (3-5-2): Joronen; Wisniewski, Ceppitelli, Ceccaroni; Zampano, Andersen, Jajalo, Crngoj, Haps; Pohjanpalo, Johnsen. All. Vanoli.