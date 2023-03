Genoa, Vogliacco vuole la A: “8 partite, testa, cuore e gambe”

Obiettivo chiaro: andare in Serie A. Il Grifone sarà chiamato subito ad un impegno delicato dopo la sosta per le Nazionali con la gara di venerdì sera al Ferraris contro la Reggina. La formazione di Gilardino farà di tutto in questo rush finale per confermarsi seconda e, perché no, magari mettere pressione al primo posto del Frosinone.