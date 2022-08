Genoa, Yeboah: “Benzema il mio modello. Numero di maglia scelto perché…”

Intervista all'attaccante a segno nella prima uscita stagione in Serie B contro il Venezia.

Lunga intervista a Il Secolo XIX per l’attaccante del Genoa Kelvin Yeboah subito protagonista nell’esordio in Serie B del Grifone sul campo del Venezia con la rete del 1-2 che ha regalato i tre punti alla squadra di Blessin.

Il giocatore si è raccontato a 360° sottolineando anche la bellezza dell'aver trovato la rete decisiva nello scorso weekend: "Il gol sotto il settore ospiti? Una scarica di adrenalina incredibile, sono molto contento per me e per la squadra. L’anno scorso me l’ha tolta da dentro la porta un mio ex compagno al Tirol, Svoboda. Quest’anno prima della partita quando ho visto che Michael era in panchina ero un pochino più felice", ha scherzato Yeboah.

Parlando anche della parentela importante con la leggenda ghanese Anthony Yeboah, il giovane calciatore del Grifone ha aggiunto: "Sono arrivato in Italia che non avevo ancora tre anni, ma il calcio è qualcosa che abbiamo nel sangue. Con mio zio ci sentiamo e mi dà molto consigli, quest’anno ho scelto il 21 come quello che indossava al Leeds quando segnò 33 reti. Speriamo porti fortuna".

Sui modelli e sul ruolo: "Inizialmente giocavo esterno, anche in difesa, ma come punta cerco la massima libertà e di avere sempre la palla. Anche il gioco aereo è un mio punto di forza, mi sono sempre allenato per saltare più in alto possibile. Il mio riferimento è Benzema, mi piace il suo stile di gioco".