Genoa, Yeboah passa all’Augsburg: “Stile di gioco qui mi si addice”

Kelvin Yeboah , ad un anno dal suo ritorno in Italia, lascia ufficialmente il Genoa . L’attaccante classe 2000 si è trasferito all’ Augsburg , in Germania, con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il giocatore, attraverso i canali ufficiali del club tedesco, si è espresso su questa nuova avventura.

Grande entusiasmo per Yeboah che ha già spiegato i suoi obiettivi: "Vorrei fare la mia parte per assicurarci di giocare una seconda fase del campionato di Bundesliga di successo. Voglio offrire ai tifosi un calcio interessante. Non vedo l'ora di giocare nella WWK ARENA", il commento del giocatore.