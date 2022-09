Genoa, Zangrillo: “Dopo Palermo ho parlato con Blessin. Questa è la situazione”

"C'è massima fiducia nel tecnico, posso garantirlo pubblicamente e lo faccio non per forma ma perché ci si crede". Sono queste le parole del presidente del Genoa Alberto Zangrillo riprese da Il Secolo XIX sulla situazione del Grifone.

Zangrillo ha spiegato: "Ho parlato con la proprietà americana, con Josh Wander e con l'amministratore delegato Andres Blazquez, ci sentiamo più volte al giorno ma devo dire che ho parlato anche con Alexander Blessin. Ho dialogato con lui in un momento non facile, poco dopo la sconfitta con il Palermo, ho visto una persona consapevole del fatto che la partita non è andata come ci si aspettava. Dire questo, però, non vuol dire mettere in discussione Blessin perché siamo alla quinta giornata di campionato".