Genoa, Zangrillo è chiaro sull’obiettivo comune con la Sampdoria: ecco quale

Sampdoria e Genoa rivali sul campo - fatta eccezione per l'ultimo anno - ma alleate fuori. Questo il senso della parole del presidente del Grifone Alberto Zangrillo in occasione dell’evento del Rotary Club Genova Golfo Paradiso.

"Sul campo è giusto che i due club lottino per ottenere la supremazia cittadina e traguardi sempre più ambiziosi. Ma per il bene comune su altri aspetti, come la realizzazione del nuovo stadio, è anche giusto collaborare", ha spiegato il numero uno rossoblù.

L'obiettivo delle due società è chiaro ed è un qualcosa a cui entrambe ambiscono: "Una squadra da sola non va da nessuna parte. C’è bisogno di entrambe e stiamo lavorando insieme al Comune per portare avanti la candidatura di Genova per Euro 2032. Un obiettivo che ci accomuna, un obiettivo di alto profilo per la nostra città. E abbiamo dato all’amministrazione comunale pieno supporto", ha concluso il patron a proposito delle vicende legate al nuovo stadio.