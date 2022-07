Genoa, Zangrillo: “Speriamo di lasciare presto la B”. Poi la ‘profezia’ su Coda…

Parla il presidente del Grifone.

Redazione ITASportPress

Durante la presentazione della Serie B Helbiz, è intervenuto anche il presidente del Genoa, Alberto Zangrillo affrontando diversi argomenti legati al campionato cadetto e alla sua squadra.

Sul club: "La cosa più intelligente da dire è che noi abbiamo fatto di tutto per farvi parte (della Serie B ndr), vorremo fare il massimo sforzo per salutare il campionato il prima possibile, come abbiamo detto ai tifosi", le parole del patron.

Poi la profezia su Coda, capocannoniere del campionato per due anni di fila: "Speriamo che sia valido il proverbio non c’è due senza tre, però stiamo parlando di un professionista che ha dimostrato tutta la sua integrità per il sistema psicofisico. L’aspetto mentale è importante per un calciatore", ha commentato Zangrillo.

Ancora sul Grifone e sul settore giovanile rossoblù: "Noi ci crediamo, tutti si riempiono la bocca dicendo che è molto importante il settore giovanile. Alla fine lo devi fare con dei mezzi. I nostri interlocutori privilegiati, quelli che aiutano la società con finanziatori e sponsor, devono essere da noi incanalati in quella direzione. Stiamo cercando di creare quel tessuto solido per ricavare i campioni del domani. Noi stiamo già pensando di aggregare dei giovani in ritiro".