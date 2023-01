SPAL, che colpo: chi è il nuovo acquisto che arriva dal Qatar

La SPAL è pronta ad accogliere un grande colpo per il proprio reparto offensivo. Giannis Fetfatzidis è ad un passo dal suo trasferimento in biancazzurro. Domani è il giorno giusto per mettere tutto nero su bianco. Contratto di un anno e mezzo per l’ex giocatore del Genoa che ritorna in Italia dopo diverse stagioni.