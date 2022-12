Gila colpisce ancora: il Genoa passa a Bari ed è terzo in solitaria

Tre vittorie in quattro partite per Gilardino

Un grande Genoa passa al "San Nicola" di Bari nel big match della 19^ giornata di Serie B. Un successo che vale il terzo posto in solitaria per la squadra ligure che chiude il 2022 nel migliore dei modi. Alberto Gilardino colpisce ancora visto che il Grifone ha disputato una grande prova contro la forte squadra pugliese. Davanti a 48.827 spettatori, di cui oltre 300 sostenitori ospiti, il Genoa è passato in vantaggio al 2' con un gol dell'ex Puscas con un preciso tiro. Poi Cheddira ha pareggiato con un tiro a colpo sicuro davanti a Martinez. Nel secondo tempo il definitivo 2-1 che porta la firma del rossoblù Gudmundsson. Il Bari insiste fino alla fine e nel recupero Martinez fa un miracolo su Ceter e poco dopo Yalcin sfiora il 3-1. Finisce 2-1 e con Gila il Genoa vola. Terza partita su quattro con Gilardino in panchina che il Genoa si aggiudica. Il Bari si ferma dopo una sequenza di 8 risultati utili consecutivi. Gila ha ribaltato la stagione del Genoa e si merita di rimanere sulla panchina rossoblù avendo dimostrato serietà, lavoro e competenza tattica.